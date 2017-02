Hívd a fahéjat segítségül a bőrápolásban, ha jót akarsz

A természetes alapanyagok reneszánszát éljük, így a kozmetikumok összetevő listáját böngészve is egyre több az ehető tartalom. És miért is ne? A méz védi a bőrt és gyulladáscsökknető hatású, a levendula kifejezetten jó gyulladásos, zsíros bőrre, míg a só remek hámlasztó alapanyag. Ide tartozik a fahéj is, amit újra felfedezet magának a szépségipar. És milyen jól tette!