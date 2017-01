A fahéj sikere a bőrápolásban

Az elsősorban fűszerként és illatosítóként ismert fahéjnak számtalan pozitív egészségügyi hatása van, ami nagyban hozzájárul téli népszerűségéhez. Jót tesz az immunrendszernek, fokozza a betegségekkel szembeni ellenállást, melegít és kellemes illatánál fogva nyugtató hatása is van. Sőt, már a kozmetikai ipar is felfedezte magának ezt a fűszert. Nem is ok nélkül!